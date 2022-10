Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 26 ottobre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 26 ottobre

Gerry non vuole partecipare al torneo di golf perché è convinto di non poter competere con Dexter Torrence ma Shirin gli dà la sua collanina come portafortuna. Nel frattempo, Costanze segnala alle autorità la presenza di un raro coleottero. Florian e Maja devono sospendere il progetto del bioparco. A questo punto Dexter propone ai due ragazzi di andare negli Stati Uniti fondarne uno ma c’è un ostacolo: Maja non può ottenere il visto.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

Teatro