Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 29 Marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 29 Marzo

Benni si confida con Alfons rispetto ai suoi sentimenti per Sara. Benni chiede a Max una mountain bike dell’hotel in prestito per fare un percorso che prevede dei salti e Max decide di accompagnarlo, ma poi se ne va e dice a Benni di non fare quel percorso perché è molto pericoloso. Benni non lo ascolta. Michael pensa di poter ottenere il posto da primario, ma non ci riesce neanche questa volta..