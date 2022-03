Brescia: arrestato l’assassino di Charlotte Angie, la pornostar uccisa e fatta a pezzi

Una tragedia dai toni macabri si è consumata nella città di Breno. Lo scorso 20 marzo è stato ritrovato il corpo di una giovane donna fatta a pezzi. Si tratta di una giovane esordiente nel mondo della pornografia: Charlotte Angie, nome d’arte di Carol Maltesi. Il corpo è stato rinvenuto in dei sacchi neri nei pressi di Paline di Brono (Brescia).

Fino ad oggi, martedì 29 marzo, i carabinieri erano ancora alla ricerca di un colpevole, poi la confessione. un 43enne di Milano, accusato di omicidio volontario aggravato, distruzione e occultamento di cadavere, ha confessato di aver ucciso la giovane circa tre mesi prima. Poi ha congelato il corpo per oltre un mese, prima di decidere di liberarsene facendolo a pezzi e buttandolo nei sacchi neri della spazzatura.

Chi era Charlotte Angie

Charlotte Angie aveva 26 anni, ed era metà italiana e per metà olandese. Risiedeva a Rescaldina (Milano), e ora, tramite gli ingaggi nel mondo della pornografia, viaggiava anche all’estero. La sua carriera era iniziata su Onlyfans durante la pandemia: arrivata la notorietà, aveva iniziato a lavorare come professionista.

Prima della svolta, era impiegata come commessa in un negozio di profumi. Oltre ai porno, la 26enne si esibiva anche dal vivo: al Luxy Club Milano avrebbe dovuto tenere il suo ultimo spettacolo, durante il Luxy Erotik Festival 2, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, ma Charlotte Angie non si è mai presentata.