Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 31 Marzo

Anticipazioni Tempesta d’Amore. Anticipazioni Tempesta d’Amore. Tempesta d’amore è una soap opera tedesca creata da Bea Schimdt. Marlene e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 31 Marzo

Ariane e Erik sospettano che nella relazione tra Lars e Selina ci sia qualcosa di poco chiaro e decidono di indagare. Rosalie è sempre più stressata, però Michael si ostina a non volerle dare dei sonniferi, così lei tenta di procurarseli da sola. Florian chiede a Shirin di aiutarlo a cercare una videocamera nel bosco. Maja fa capire all’amica che ora ha campo libero con Florian e Shirin, dopo vari tentennamenti, lo raggiunge nel bosco.