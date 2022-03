Napoli, Putin elogia il murale di Jorit dedicato a Dostoevskij

Il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato l’opera d’arte dell’artista napoletano Jorit. E secondo lui è una prova di grande speranza

Un segnale d’apertura abbastanza inconsueto, che sicuramente desterà molto scalpore. Il murale che l’artista Jorit ha realizzato a Napoli per celebrare Fëdor Dostoevskij, dopo le polemiche legate a quest’ultimo periodo e al corso di Paolo Nori cancellato e poi riabilitato, non ha mancato di suscitare reazioni. Delle reazioni che sono arrivate addirittura da uno degli uomini del momento, ovvero Vladimir Putin.

Il presidente della Russia ha praticamente elogiato l’opera d’arte creata dallo stesso artista napoletano. L’opera è stata realizzata in segno di protesta contro la decisione, all’Università Bicocca di Milano, di sospendere il corso del professore.

“Penso che molti sappiano, abbiano visto, come a Napoli un artista di strada di recente abbia dipinto sul muro di un palazzo il ritratto dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, ormai “cancellato in Occidente”.” ha dichiarato il presidente della Russia Vladimir Putin.

Lo stesso ha poi proseguito per quanto riguarda il murale dell’artista: “Il murale dà ancora speranza. Attraverso la simpatia reciproca delle persone, attraverso una cultura che collega e unisce tutti noi, la verità sicuramente si farà strada.“

Insomma, sembra che paradossalmente un’artista sia riuscito, anche solo per poco, a riavvicinare i due poli che si sono creati tramite questa guerra dalle fattezze incredibili. Che l’arte sia la strada giusta per tentare di conciliare entrambi gli interessi di Paesi che sembrano in rotta di collisione? Non si sa, ma di sicuro il tentativo è largamente apprezzabile.