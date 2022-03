Aerei caccia russi con armi atomiche hanno sorvolato la Svezia

Sono aerei d’attacco S-24 e aerei caccia S-27 decollati dalla base aerea di Kaliningrad quelli che il 2 marzo scorso hanno sorvolato lo spazio aereo svedese. Secondo alcune fonti gli stessi aerei avevano a bordo anche armi nucleari. Le forze armate svedesi non hanno voluto commentare la notizia, ma sono tuttavia convinti si tratti di un azione volontaria da parte della Russia di Putin.

A questo punto si discute la possibilità della Svezia di entrare a far parte della Nato, anche se la neutralità mantenuta fino ad ora ha consentito al paese di evitare un eventuale conflitto.

L’idea dell’entrata della Svezia nella Nato si diffonde non solo nella classe politica dirigente, con testimonianza delle parole della Premier svedese Magdalena Andersson , ma anche tra l’opinione pubblica. Nel momento in cui si dovrà ridisegnare la mappa politica della sicurezza, bisognerà tenere in considerazione che l’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato radicalmente gli assetti politici dell’intera Europa.

Intanto anche il Presidente Zelensky avverte sulle intenzioni di Mosca nell’utilizzare armi nucleari contro chiunque voglia mettersi contro ai suoi piani. Zelensky ha sostenuto davanti al Parlamento australiano che tutti i paesi sono in pericolo finchè c’è solo una nazione che voglia minacciare un’altra con le armi atomiche.