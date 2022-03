Guerra in Ucraina: concesso corridoio umanitario da Mariupol

Al 36 esimo giorno dall’inizio della guerra in Ucraina, sembra che la Russia sia disposta all’apertura di un corridoio umanitario dalla città di Mariupol con transito per Berdyansk. Questo è il messaggio ricevuto dal Comitato internazionale della Croce Rossa. Il Primo Ministro ucraino Irina Vareshcuk ha annunciato attraverso Telegram l’invio di 45 autobus verso Mariupol da Kiev. Questi autobus avranno lo scopo di inviare aiuti umanitari ed evacuare le persone. Altri corridoi umanitari dalla città di Energodar verso Zaphorizia.

Il Presidente Zelensky in questi giorni in un messaggio al Parlamento australiano ha dichiarato quanto tutte le nazioni siano in pericolo in caso di una guerra nucleare. Secondo Zelensky è necessario fermare la Russia, che ha minacciato più volte di voler attaccare con armi nucleari chi si oppone al suo volere.

Le ultime notizie arrivano anche dal fronte dell’energia, dove Gazprom ha dicharato di voler forse interrompere la fornitura di gas ai paesi ostili e di stabilire il pagamento dei contratti di fornitura a lungo termine entro il 1 aprile 2022.

Dal fronte di guerra invece arrivano notizie di un continuo utilizzo di proiettili al fosforo da parte dell’esercito Russo, questa volta nella regione del Donetsk. 11 sono le persone ferite con queste armi, di cui 4 bambini.