Putin perderà il potere? Ecco le ipotesi

La figura di Putin è al centro di numerose ipotesi. Cosa accadrà al presidente russo? Il suo potere sarà davvero eterno?

Una figura rovinata. Vladimir Putin si appresta a “combattere” e porre una strenua resistenza nei confronti della NATO. Nonostante le trattative, dunque, sembra che i due schieramenti siano arenati, soprattutto a causa della negligenza del presidente russo. Ma cosa accadrà all’oligarca più longevo dell’era post-Stalin? Vediamolo insieme.

Joe Biden: “Putin è un macellaio”

Durante la sua visita a Varsavia, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che Putin è un “macellaio” e “non può rimanere al potere”. Che il suo dominio passi nelle mani di qualcun altro?

Putin: Boris Eltsin lo scelse come successore

Putin è diventato Presidente il 31 dicembre del 1999, nel momento in cui Boris Eltsin lasciò l’incarico e lo designò come suo successore. Da allora, il potere è sempre stato nelle sue mani.

Uscita di scena di Putin: ecco tutte le ipotesi

Il Corriere della Sera ha avanzato quattro ipotesi su un’eventuale uscita di scena di Putin:

La possibilità che venga messo in stato d’accusa.

L’eventualità di un golpe.

La sua rimozione forzata, incentivata dalle proteste collettive.

La possibilità che sia lui stesso a presentare le dimissioni.

Il presidente russo potrebbe essere accusato di alto tradimento?

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il Corriere rammenta che gli articoli 92 e 93 della costituzione russa prevedono l’accusa di “alto tradimento o crimine grave“. Tale procedura, nei confronti del presidente, dovrebbe essere avviata dalla Duma, la Camera Bassa del parlamento, confermata dalla Corte Suprema e approvata, poi, dal Consiglio della Federazione entro tre mesi.

La Duma è controllata da Putin

Le probabilità che questo accada, al momento, sono minime. Come ha confermato l’esperto Christopher Tremoglie, citato dal Corriere, “la Duma è sotto il pieno dominio di Putin“.

Potrebbe esserci un colpo di Stato?

Viene considerata abbastanza utopica anche l’ipotesi di un colpo di Stato. Tuttavia l’esperto Brian Taylor, citato dal Corriere, afferma: “Con la guerra e soprattutto con il suo andamento catastrofico, le possibilità di un golpe contro Putin sono aumentate“.

Putin potrebbe “cadere” in seguito ad una mobilitazione collettiva?

In Russia non si può protestare liberamente. Chi ha osato fare ciò è stato arrestato.

Il presidente russo e le dimissioni volontarie

L’ipotesi considerata forse più remota è, però, quella delle dimissioni volontarie. Putin non sembra avere alcuna intenzione di andarsene e, come ha dichiarato l’Eliseo in più casi, sarebbe davvero indomabile. Cosa accadrà?