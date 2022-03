Masters 1000 Miami 2022, è il Sinner-Kyrgios day: segui gli ottavi in diretta

Si entra nella fase decisiva del Masters 1000 Miami 2022: nella giornata odierna si disputeranno tutte le 8 partite valide per gli ottavi di finale. L’Italia si presenta al nastro di partenza con Jannik Sinner, impegnato nella delicata sfida contro Nick Kyrgios, giustiziere di Fognini al 3° turno. L’altoatesino punterà a ripetere l’impresa di qualche giorno fa contro Carreno Busta (6 match point annullati e vittoria al rush finale).

Esclusi gli assenti Nadal, Berrettini e Djokovic, tra le prime 8 teste di serie non ci sono stati grandi sorprese fino a questo momenti. Gli unici grandi eliminati sono stati Andrey Rublev (3-6 0-6 da Kyrgios nel 2° turno) e Felix Auger Aliassime (4-6 2-6 con Kecmanovic). Il torneo mette ben 1000 punti per chi arriverà fino in fondo: Medvedev è il grande favorito, seguito da Zverev e Tsitsipas.

Ma occhio agli outsider: Sinner e Hurkacz sono i finalisti uscenti (il polacco trionfò in 2 set sull’azzurro) mentre Taylor Fritz punta al clamoroso Sunshine Double dopo la vittoria ad Indian Wells nella scorsa settimana contro Rafael Nadal. Infine non vanno sottovalutati anche Nick Kyrgios, apparso in grande spolvero, ed i vari Brooksby e Tiafoe, i quali punteranno sul fattore casalingo per provare a spingersi a lungo nel torneo.

Il programma delle partite

Questo il programma odierno per gli ottavi di finale del Masters 1000 Miami con la disposizione sui vari campi, orari (italiani) e l’ordine di gioco.

CENTRALE

18:00 – Kokkinakis (Q) vs. Zverev (2)

A seguire – Medvedev (1) vs. Brooksby

Non prima delle 2:00 – Fritz (11) vs. Kecmanovic

GRANDSTAND

17:00 – Ruud (6) vs. Norrie (10)

A seguire (18:30 orario indicativo) – SINNER (9) vs. Kyrgios (WC)

” ” ” ” ” ” “ – F. Cerundolo vs. Tiafoe (28)

” ” ” ” ” ” ” – Harris vs. Hurkacz (8)

Non prima di mezzanotte – Tsitsipas (3) vs. Alcaraz (14)

Gli aggiornamenti live

Zon.it vi fornirà in diretta gli aggiornamenti sul Masters 1000 Miami 2022:

17:00 – CI SIAMO! Tra poco si aprirà il sipario sugli ottavi di finale: a breve sul Grandstand scenderanno in campo Ruud e Norrie per il primo match di giornata. Al termine di questa sfida sarà il turno di Jannik Sinner contro Nick Kyrgios. Mentre per il centrale si dovrà attendere un’altra ora: alle 18 toccherà a Zverev contro Kokkinakis.