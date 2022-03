Miami Open, Sinner da impazzire. Fognini ko con Kyrgios

Un Jannik Sinner strepitoso annulla ben 5 match point, rimonta e batte Pablo Carreno Busta al Miami Open. Agli ottavi di finale se la vedrà con Nick Kyrgios, il quale ha superato Fabio Fognini in due set.

Jannik salva 5MP e trionfa in rimonta

Un successo pazzesco per il tennista azzurro, bravo a non mollare mai e riprendere per i capelli una partita che sembrava finita per certi versi, visto l’andazzo del match.

Il 1° set si suddivide in due momenti chiave: il primo quando l’altoatesino riesce a recuperare un break di svantaggio e ribaltare il parziale andando 5-4, con la possibilità di servire per portarsi in vantaggio nel parziale. Ma qui Carreno Busta riesce nell’intento di contro-ribaltare la situazione: con 3 game consecutivi si porta sul 7-5 e va avanti nel punteggio.

Equilibrio anche nel 2° che si decide nuovamente nel finale ma questa volta a tinte tricolori. Infatti Sinner salva un MP sul servizio a favore e con 11 punti consecutivi si prende il set per 7-5, riuscendo nell’intento di strappare il break nel 10° game, rimandando il tutto al set decisivo.

Come nel match con Ruusuvuori, Sinner sembra sul punto di cedere ma non molla mai. Nel sesto game annulla due palle break ma la terza è fatale, permettendo così a Carreno di strappare il servizio ed allungare successivamente sul 5-2. Ma il 30enne di Gijon sciupa tutto a cavallo tra il nono e decimo gioco quando perde la battuta e si vede cancellare 5 match point dall’azzurro, rimettendo così la sfida sulla parità.

Si decide sugli episodi: Carreno Busta paga a caro prezzo le mancate chance sprecate e si concede nuovamente nel game successivo, quando manda Sinner a servire per il match. Dopo aver vinto un punto pazzesco sul proprio servizio, alla seconda chance il tennista italiano riesce a chiudere e vincere questa battaglia di oltre 3 ore, ottenendo il quinto game consecutivo e completare la rimonta da 2-5 a 7-5.

Niente da fare per Fognini

Nick Kyrgios si conferma in un grande momento di forma: dopo aver regolato Rublev con un 6-3 6-0, l’australiano batte nettamente anche Fabio Fognini, costretto alla resa in due set.

Nel primo parziale è l’azzurro a farsi male da solo con tre doppi falli nel primo game che costano un break immediato. Kyrgios ne approfitta per allungare e controllare la sfida, riuscendo nell’intento di strappare nuovamente il servizio nel sesto gioco e chiudere con un facile 6-2. Più equilibrato invece il secondo set: Fognini sale di giri e regala anche qualche colpo spettacolare, al pari del suo avversario. Ma nel momento cruciale si fa male da solo: perde il servizio a zero nel nono game e permette così all’australiano di servire il match, chiudendo così sul 6-4 finale.

Adesso per Fognini l’appuntamento è sulla terra rossa: a Montecarlo ci sarà da difendere i punti della vittoria storica ottenuta nel 2019.