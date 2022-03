Bioceramic Moonswatch: l’orologio ispirato a Louis Armstrong va a ruba

File di attesa chilometriche in tutti gli store Swatch. Fermento per vedere e comprare la nuova collezione di Swatch in collaborazione con Omega: il Bioceramic Moonswatch. Il modello prende inspirazione da un’orologio spaziale, nel vero senso della parola.

La reference, infatti, è stato l’originario Speedmaster di Omega, l’orologio che aveva al polso Louis Amstrong quando, per la prima volta, mise piede sulla Luna nella storica data del 20 Luglio 1969. Anche se, in realtà, è bene precisare che tale orologio era stato indossato da tutta la squadra coinvolta nella missione spaziale Apollo 11. Infatti, anche Michael Collins e Edwin Aldrin indossavano l’iconico orologio.

Come entrambi i brand hanno dichiarato: “La partnership inattesa, provocatoria e visionaria, la prima realizzata tra Swatch e Omega, rappresenta l’apice di un trend che punta alle collaborazioni tra marchi di lusso e le street brand, al fine di creare nuovi prodotti innovativi che uniscano il meglio di entrambi i mondi”.

11 modelli per 11 missioni spaziali

Entrambe le aziende, Swatch e Omega, nel confermare la collaborazione, ha annunciato che questa collezione vanta la presenza di ben 11 modelli. Ognuno di essi è stato rinominato con il nome immaginario di un’ipotetica missione spaziale verso undici corpi celesti:

Gli undici modelli saranno:

Mission to Moon di colore nero

di colore nero Mission to Sun di colore giallo

di colore giallo Mission to Jupiter di colore beige

di colore beige Mission to Pluto di colore grigio

di colore grigio Mission to Uranus di colore azzurro

di colore azzurro Mission to Mars di colore rosso

di colore rosso Mission to Saturn di colore marrone

di colore marrone Mission to Venus di colore rosa

di colore rosa Mission to Neptune di colore blu

di colore blu Mission to Earth di colore verde chiaro

Inoltre, è stato confermato che la vendita di questi modelli sarà disponibile esclusivamente negli store fisici (sul sito ufficiale è comunque possibile trovare la lista dei punti vendita selezionati al prezzo di 250 euro). Per questa nuova collezione è stato scelto un materiale completamente nuovo, il Bioceramic, materiale brevettato dal marchio, un mix unico composto da due terzi di ceramica e da un terzo di materiale derivante dall’olio di ricino.

Nel frattempo, è possibile visitare il sito ufficiale per ulteriori informazioni sull’attesissima collaborazione Bioceramic Moonswatch.