Miami Open, Sinner e Fognini ok al tiebreak. Attesa per Sonego

Fabio Fognini e Jannik Sinner vincenti al 3° set, Lorenzo Sonego in attesa: questo il bilancio parziale degli italiani al 2° turno del Miami Open, a cui va aggiunto il forfait di Matteo Berrettini per un problema alla mano destra.

Fabio di rabbia

Ottima vittoria ottenuta da Fognini ai danni di un Taro Daniel mai domo ma costretto ad arrendersi dopo oltre 3 ore di battaglia.

L’andamento del match poteva essere diverso se non fosse stato per il momento chiave del 1° set dove il ligure serviva per aggiudicarsi il parziale nel 10° game sul 5-4. Dopo essersi visto annullare tre set point e cancellato ben 7 palle break, alla fine il 34enne azzurro deve cedere la battuta e si trascina così al tiebreak. Qui il nipponico è spietato, aggiudicandoselo nettamente per 7-1.

Tuttavia però Fognini rimane concentrato, nonostante lo svantaggio, e gioca un 2° set perfetto, strappando per ben due volte la battuta a Daniel e prevalendo per 6-2, rimandando tutto al parziale decisivo.

Saltano un po’ gli schemi nel 3° set e si arriva ad un botta e risposta tra i due con break e contro-break. Il momento cruciale è nell’undicesimo gioco quando Daniel va a servire per il match sul 6-5 a favore ma spreca tutto perdendo la battuta a zero e mandando così la resa dei conti al tiebreak finale. Fognini è cinico e non si fa beffare una seconda volta: basta il doppio allungo sul 5-2 per portare a casa la vittoria finale con il 7-5 finale.

Per l’azzurro al terzo turno ci sarà uno tra Andrey Rublev o Nick Kyrgios: chiunque sarà l’avversario si preannuncia un grande match per Fognini.

Jannik risorge nel finale

Nel 1° set – utilizzando un gergo prettamente calcistico – viene deciso dal “break mancato, break subito”. Sinner recupera un game da 0-40, annullando 3 palle per cedere il servizio a Ruusuvuori ed il finlandese invece perde la battuta in quello successivo. Evento che sorride all’azzurro, il quale ne approfitta per allungare prima del 4-2 e poi chiudere sul 6-4.

Ma è solo un episodio positivo nella prova opaca di Jannik. Infatti, il 20enne azzurro appare sottotono e Ruusuvuori ne approfitta per prendere il comando delle operazioni. Il numero 71 del Ranking si aggiudica il secondo set per 6-3 con un break nel 6° game, senza concedere diritto di replica al suo avversario. La situazione sembra precipitare nel 3° quando Sinner perde la battuta nel 3° game e va sotto 1-3.

Si attende una reazione da parte della testa di serie numero 9 del torneo ma non riesce mai concretamente ad impensierire l’avversario sul suo turno di battuta. Si arriva così al decimo game, decisivo per il match: il finlandese accusa la tensione e perde incredibilmente la battuta a 0, permettendo così a Sinner di tornare in corsa, completando la rimonta ed arrivando così al tiebreak.

Qui però inizia a salire la tensione ed i due sbagliano a ripetizione: soprattutto Ruusuvuori che sciupa un doppio mini-break con servizio a favore. Ma Sinner non è da meno, concedendo la possibilità di servire nuovamente per la partita. L’altoatesino però è bravo a recuperare nuovamente ed annullare un match point. arrivando al cambio campo sul 6-6.

Nell’incertezza generale, Sinner trova riesce ad annullare l’ennesima palla match ma trova il guizzo decisivo sul servizio di Ruusuvuori, chiudendo sul 10-8 finale e volando al 3º turno.

Ora tocca a Sonego

Dopo Fognini e Sinner, il 2° turno degli italiani al Miami Open si chiude con Lorenzo Sonego atteso nella sfida contro Kudla. Per il piemontese c’è da invertire un momento negativo che dura da oltre un mese con 4 sconfitte di fila tra Rio, Davis, Acapulco e Indian Wells.

Si ritrova contro il tennista americano reduce da 8 vittorie di fila con il successo nel Challenger di Phoenix ed i due turni di qualificazione a Miami con l’affermazione al 1° turno con il cinese Sheng. Primo incontro ufficiale tra i due sul circuito ATP: il vincente se la vedrà con uno tra Schwartzman o Kokkinakis.