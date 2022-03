Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 30 Marzo 2022: Scorpione apatico

Ariete Domani potrete muovervi sotto un cielo particolare, forte e capace di rivoluzionare la vita. Ecco perché non vi dovete fermare al passato ma dovete concentrarvi su nuovi progetti. Cercate di eliminare la stanchezza accumulata e approfittate di questo Oroscopo favorevole per sbarazzarvi di un peso. Fase di recupero in amore.

Toro Continua anche in questa settimana il vostro momento delicato. Non è il periodo giusto per chiarire questioni d’amore e quindi raccomandiamo prudenza. Sul posto di lavoro non sono da escludere tensioni e dissapori. In questo periodo potete approfittare delle negatività per tagliare rami secchi.

Gemelli Nella giornata di domani la Luna contraria può darvi più di qualche fastidio, più di qualche nervosismo. Potete vivere improvvise incertezze. Non dovete arrabbiarvi troppo e anzi affrontate tutto con maggiore filosofia. Dovete imparare a non idealizzare le persone e costruire castelli in aria.

Cancro Sfruttate la benevolenza della Luna domani per muovervi, soprattutto sul posto di lavoro. Le prossime giornate rischiano di essere un po’ sottotono e quindi approfittate delle prossime 24 ore. Nel mese di Aprile sarete chiamati a decisioni importanti, alcune di queste anche molto radicali.

Leone La giornata di domani sarà ancora sottotono ma giovedì qualcosa potrà migliorare. Anche se questo periodo è fiacco non dovete abbattervi perché Maggio è vicino e porterà successo che poi toccherà il suo apice nel 2023.

Vergine Domani si annuncia una giornata molto faticosa. Non avrete problemi di lavoro, anzi, ma potrebbe sopraggiungere stanchezza sia fisica sia mentale. Preferite stare lontani da discussioni e litigi, lasciatevi scivolare le cose addosso. Il morale torna alto a partire da giovedì.

Bilancia Le giornate di domani, giovedì e venerdì saranno essenziali! Bisogna in maniera tassativa chiarire faccende in questioni d’amore e di lavoro. Luna e Mercurio contrari possono portare problemi e tensioni che non bisogna sottovalutare. Cercate conforto in chi vi vuole bene. Non rimandate, così potrete risolvere le questioni irrisolte subito senza prolungarle.

Scorpione La giornata di domani rischia di essere un po’ strana ma da venerdì avrete un cielo migliore. Sono settimane che l’apatia vi mette in difficoltà, siete stanchi di fare sempre le stesse cose. Non sorprendetevi se vi sentite soli, forse la soluzione è staccare un po’ la spina.

Sagittario Nella giornata di domani fate solo lo stretto indispensabile e soprattutto evitate tutte quelle persone che rischiano di irritarvi e farvi discutere. A partire dal mese di Maggio ricordate che arrivano opportunità interessanti: dovrete farvi trovare pronti!

Capricorno Sole e Mercurio contrari possono portare rallentamenti alle trattative di lavoro. In amore meno incertezza in amore, avrete le idee molto più chiare. La vostra relazione può aver subito rallentamenti e può essere stata penalizzata da alcuni pensieri e dovete sforzarvi per migliorare. Occasioni nel weekend.

Acquario In questo periodo, soprattutto a partire da domani, cresce il vostro desiderio di rivoluzionare la vita quotidiana. Volete da tempo effettuare drastici cambiamenti e anche coinvolgere altre persone. Molti del vostro segno si muoveranno e faranno cose belle. Anche l’amore torna a crescere.