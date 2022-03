Bullismo, la storia di Jason Segel: “Ero un metro e novanta per quarantacinque chili. I bulli mi hanno preso di mira durante il liceo”

BULLISMO: IL RACCONTO DI JASON SEGEL– Jason Segel è stato preso di mira dai bulli durante gli anni del liceo. La star di How I Met Your Mother, ha raccontato, in più di un frangente, di essere stato vittima di bullismo quando era giovane. Segel era un ragazzo altissimo e diversi ragazzini lo deridevano proprio per il suo aspetto fisico. Oggi però l’episodio che gli ha cagionato tanto dolore sembra solo un lontano ricordo.

Ecco riportate, di seguito, le dichiarazioni di Jason Segel, riprese anche dai colleghi di “hallofseries.com”: “Ero un metro e novanta per quarantacinque chili. I ragazzini si mettevano intorno a me, in cerchio, e uno ad uno mi saltavano sulla schiena mentre il resto del gruppo cantava “Cavalca il babbeo! Cavalca il babbeo”. È vero. Quindi, o fai ridere – che è ciò che fortunatamente ho fatto – o diventi uno dei cattivi”.

Alla fine, proprio quella sua caratteristica fisica, su cui molti ironizzavano, gli ha consentito di entrare nella squadra di basket della California Interscholastic Federation. Insomma, l’adolescenza per Jason Segel non è stata di certo un periodo indimenticabile, ma ora l’attore si sta prendendo le sue meritatissime soddisfazioni.

