Uomini e Donne Anticipazioni, ecco la scelta di Matteo Ranieri

Uomini e Donne Anticipazioni. Ci siamo, nella puntata di oggi Matteo Ranieri dovrebbe fare la sua scelta. E’ arrivato alla fine il lungo percorso del tronista che, tra mille difficoltà e varie ragazze conosciute, ha approfondito la conoscenza di Federica Aversano una ragazza madre di cui è rimasto profondamente colpito.

Un tira e molle fatto di insicurezze, paure ed ansie. La paura di legarsi troppo da una parte e la ricerca dell’amore dall’altra. Un rapporto che ha rischiato più volta di naufragare tanto che Federica si è vista costretta a lasciare la trasmissione. L’arrivo di Matteo nella sua abitazione ha fatto ritornare la corteggiatrice sui suoi passi anche se, la presenza di Valeria Cardone non ha facilitato il suo ritorno.

Quindi quale sarò la scelta di Matteo? Sarà Federica o Valeria? Il tronista che, ricordiamolo a chi ci legge è stato la scelta dell’ex GF Vip Sophie Codegoni, sogna di potersi ricostruire una relazione stabile con qualcuna che possa realmente cambiargli la vita.

Un percorso tortuoso quello con Federica, mentre un feeling più naturale quello con la Candone.

La diretta

Valeria e Federica sono entrate in studio. Entrambe bellissime, Valeria in abito verde mentre Federica in abito rosso.

Un messaggio recapitato ad entrambe annuncia la volontà di Matteo di non fare esterne e di andare dritto alla scelta.

La prima con cui Matteo vuole parlare è Federica.

Matteo cerca di andare subito al sodo e con emozione cerca di ripercorrere tutto il percorso fatto con Federica fino al bacio con Valeria che ha decisamente elettrizzato Matteo.

Federica era convinta della scelta su Valeria. La presa in giro di venire a Caserta ha profondamente ferito Federica che si è sentita presa in giro nei sentimenti. Matteo cerca di difendere le sue ragioni. Federica è delusa, ma Tina esplode contro la non scelta perché la reputa da sempre molto pesante.

La scelta di Matteo è Valeria Cardone, mentre a Federica riceverà una proposta per la continuazione nel programma su Canale 5 come futura tronista? Vedremo.