Anticipazioni Tempesta d’Amore, la puntata di oggi 9 Settembre

e e Konstantin Riedmüller sono partiti per Firenze, protagonisti sono ora Pauline Jentzsch e Leonard Stahl, lei pasticciera e, come si scoprirà, discendente dei nobili proprietari del Fürstenhof, prima della famiglia Saalfeld, lui invece figlio di Friedrich Stahl, che ha acquistato l’hotel per amore di Charlotte, ed è anche il padre biologico di Martin. Ecco cosa è successo nelle scorse anticipazioni.

Le Anticipazioni Tempesta d’Amore di oggi 9 Settembre

Il malvagio piano di Ariane comincia a funzionare. L’esame del DNA contraffatto rivela che Werner è il padre biologico di Cornelia e di conseguenza la storia d’amore tra lei e Robert deve finire. Rosalie riesce a strappare un appuntamento a Michael coinvolgendo Hildegard.