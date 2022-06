L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di oggi, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino.

Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi 23 Giugno

Tirso ritira la sua offerta per la casa, convinto che Julia non voglia separarsene. Intanto quest’ultima scopre qualcosa che la destabilizza. Grazie all’aiuto di Kiros, Carmen arriva al villaggio dei lavoratori in mezzo alla giungla.