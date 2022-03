Anticipazioni Un Posto al Sole: è guerra tra Samuel e Nunzio

In onda questa sera 18 marzo alle 20.45 su RaiTre, ecco le anticipazioni di Un posto al sole.

Continua a farci tremare la storia di Jimmy e Micaela. La giovane Cirillo è tornata a Napoli, insieme alla sua gemella, dopo anni di assenza e ha fatto presente il suo intento di ricucire il rapporto con Jimmy e addirittura di vivere insieme a lui… a Berlino. L’annuncio ha sconvolto la famiglia Poggi, presa alla sprovvista dal ritorno delle due gemelle. Renato, in particolar modo, verrà messo in crisi dalle due, in occasione della festa del papà. Una loro iniziativa infatti potrebbe sconvolgere i piani della famiglia Poggi, ma ci penserà Manuela, che sarà in grado di mettere tutti d’accordo.

Intanto Niko e Renato intanto stanno cercando di trovare una soluzione per il loro bambino ma hanno finito per discutere dei loro differenti punti di vista.

Sull’altro fronte della trama, Nunzio è stato assunto al Vulcano e questo ha scatenato l’ira di Samuel. Il Piccirillo aveva sperato di essere lui il nuovo chef del ristorante, ma Silvia lo ha scartato, pensando che il giovane non fosse adatto al lavoro.

Samuel, sentitosi tradito, deciderà quindi di “regolare i conti” con Nunzio. L’amicizia tra i due ragazzi verrà compromessa da questa dinamica? Restiamo sintonizzati su Rai3.