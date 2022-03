Anticipazioni Un posto al sole: puntata del 16 Marzo

In onda questa sera alle 20.45 su RaiTre, ecco le anticipazioni di Un posto al sole. Nelle scorse puntate, Raffaele continua a sentirsi in difficoltà per la sua uscita. Marina è sempre più distante dal marito Fabrizio Rosato. Il Ferri non si lascerà scappare un’altra occasione per riconquistare la sua ex moglie e scatenerà la gelosia di Lara. Ornella intanto cercherà di fare da mediatrice tra suo marito e suo figlio. I due non sembrano riuscire a trovare un punto d’accordo e la situazione si fa difficile.

Un posto al sole: anticipazioni 16 Marzo

Patrizio ha deciso di andar via da Napoli. Silvia si è subito attrezzata per trovare un valido sostituto e Samuel si è propone come nuovo chef del ristorante; la Graziani però, non sceglierà lui che ci rimarrà molto male.

Marina è tornata a Napoli. Il suo matrimonio con Fabrizio sembra entrato definitivamente in crisi e questo mette Roberto in una condizione favorevole. Tra quest’ultimo e Marina ci sarà un’ancora più evidente complicità. Lara, compagna di Roberto, diventerà ancora più gelosa.

Chiara è di nuovo in difficoltà: la ragazza torna ancora una volta a consumare cocaina per rilassarsi dallo stress del lavoro; questo attirerà l’attenzione di alcune brutte persone.