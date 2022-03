Michelle Hunziker ha una nuova fiamma? Paparazzata con un ex gieffino

Michelle Hunziker ha un nuovo compagno? Dopo la fine della sua storia con Tommaso Trussardi paparazzata mentre bacia un ex gieffino

Sembrerebbe definitivamente archiviata la storia tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Dopo anni di relazione e due figlie, la Hunziker probabilmente è quella che ha già voltato pagina. E’ stata infatti paparazzata dal settimanale tedesco Bunte che ha lanciato lo scoop pubblicando uno scatto che la ritrae insieme ad un celebre chirurgo, il dottor Giovanni Angiolini.

L’uomo non è certo uno sconosciuto per il pubblico della tv che lo ha visto come ospite in alcuni salotti televisivi; nel 2015, inoltre entrò come concorrente al Grande Fratello, abbandonando però la casa dopo soli 22 giorni per motivi di lavoro. Inoltre, classe 1982, è stato anche eletto come “medico più bello d’Italia”.

Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker sarebbero stati immortalati proprio mentre si scambiavano un bacio e la domanda quindi è una sola: è nato un nuovo amore? Non ci resta che attendere ulteriori conferme dai diretti interessati.