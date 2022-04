Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina sempre più agguerrita

Scopriamo insieme le anticipazioni Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda tutti i giorni su Rai 3 alle 20.45. Ecco cosa accadrà nella puntata di questa sera, 29 aprile.

Secondo le indiscrezioni l’episodio si aprirà con Marina, la quale intende difendere a tutti i costi Chiara. Giocherà anche degli assi nella manica, intenta a mettere i bastoni tra le ruote a Roberto, per impedirgli di acquistare l’Hotel del Gruppo Petrone. Potrebbe far leva anche sui sentimenti che l’ex marito prova ancora per lei, per mandare avanti i suoi piani. L’uomo infatti non l’ha mai dimenticata, nonostante la sua relazione con Lara. Chissà se la strategia adottata da Marina potrebbe rivelarsi vincente.

Passiamo ora a Raffaele ed Elvira, i quali si stanno conoscendo sempre più, a tal punto da pensare che tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, considerata anche la crisi tra Raffaele ed Ornella. Il rapporto tra i due infatti è sempre più complicato, con l’aggiunta dell’intervento di Viola, che sembra ver solo peggiorato le cose. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele continuerà a rafforzare il suo rapporto con Elvira, creando un momento di grande imbarazzo. Chissà di cosa si tratta, e soprattutto se il portiere di Palazzo Palladini riuscirà a scampare a questa situazione sconveniente.

Intanto Renato si avvicina sempre di più all’ingenua Giuditta, probabilmente per un suo interesse personale. Secondo le Anticipazioni Un Posto al Sole, però le cose non andranno come previsto: arriverà infatti una visita inaspettata, che sconvolgerà i piani del Poggi.