“Paradiso”, il nuovo brano di Aiello: testo e significato

È finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Paradiso”, l’ultimo singolo di Aiello. “Paradiso” parla degli inizi di una storia, quando l’entusiasmo e la fiducia si scontrano con la paura di farsi del male e il tentativo vano di frenare la corsa del cuore.

A proposito del brano, il cantautore – che ha collezionato oltre 195 milioni di streaming audio video in questi anni – commenta: “Questa canzone racconta dei primi imbarazzi, le prime volte che mangi mentre parli, che ridi mentre bevi, che chiedi se è tutto ok mentre fai l’amore – forse il momento più bello di una storia, l’innamoramento.” Aggiunge poi: “Al di là del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto: ‘sono in Paradiso’”.

Paradiso è prodotta da BRAIL – produttore al fianco dell’artista da sempre – insieme a Michele Canova – producer che ha fatto la storia della musica italiana e che per la prima volta incontra Aiello in questo suo percorso artistico.

