Don Matteo 13: anticipazioni sesta puntata in onda giovedì 5 maggio

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella sesta puntata in onda giovedì prossimo, 5 maggio 2022

Don Matteo 13: andrà in onda giovedì prossimo, 5 maggio 2022, su Rai 1 alle 21:30 la sesta puntata della nota fiction con il neo protagonista Raoul Bova. Dopo l’addio di Terence Hill, dopo 22 anni, questo sesto episodio sarà il secondo che vedrà protagonista il nuovo arrivato Don Massimo. Ex carabiniere, nonché amico di Don Matteo, Don Massimo cercherà di far breccia nei cuori di tutti i più cari amici dell’ex parroco, in missione in Sudan. Ma ce la farà? Nonostante alcune difficoltà, potrebbe avere molte probabilità di riuscita.

Nel frattempo ecco cosa succederò nel prossimo episodio dal titolo “L’Innocente”. Don Massimo faticherà a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto: in città verrà perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote inoltre sarà il primo ad essere assalito dai dubbi, soprattutto fronte all’indagine in cui verrà coinvolto. Trova poi conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore.

Federico, invece, comincerà a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, ma la ragazza sembrerà avvicinarsi ad un altro compagno. Infine, Cecchini capirà che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e deciderà di scoprire di chi si tratta. Non sa però che si tratta di Marco e sia lui sia Valentina faranno di tutto per non fargli scoprire la verità. Ci riusciranno?

