Black Pulcinella, la tracklist del nuovo album di Clementino

A tre anni dal suo ultimo disco, Clementino è pronto a tornare con un nuovo album: “Black Pulcinella” fuori oggi, il 29 aprile, per Epic Records Italy/Sony Music Italy e già disponibile in pre-order al link https://epic.lnk.to/BlackPulcinella. Dopo il lancio di un videogioco per i fan, il rapper ha annunciato questo martedì la tracklist ufficiale del nuovo lavoro discografico, svelando i nomi degli incredibili ospiti che ne faranno parte.

Queste tutte le tracce e le collaborazioni di “Black Pulcinella”:

The Dark Side of Iena White (prod. LDO) Univers (prod. 2nd Roof) ATM (prod. LDO) Revenge feat Enzo Dong (prod. Endly) Sound of Napoli (prod. Ettore Grenci, Scoop De Ville) Emirates feat. Rocco Hunt (prod. Nazo) Desaparecidos feat. Geolier (prod. Ettore Grenci) Eclissi feat. J Lord, Speranza (prod. 2nd Roof) La belva umana (prod. Kina) Amore lo-fi feat. Madame, Nicola Siciliano (prod. Endly, RNLA) Capate storte feat. Mattak (prod. Dat Boi Dee) Crazy Shit feat. Nello Taver (VM18) (prod. Vinz Turner) MKCNF8 feat. Nerone (prod. LDO) Non passa mai feat. LA NIÑA, Ensi (prod. Endly, RNLA) Black Pulcinella (prod. LDO)

“‘Black Pulcinella’ – commenta l’artista – si rifà al mio modo di vivere la musica. ‘Black’ per la musica afro-americana e ‘Pulcinella’ per la maschera napoletana. È un titolo che volevo dare a un album da più di 10 anni. In passato quando mi chiedevano ‘ma tu che genere fai?’, spesso rispondevo ‘il Black Pulcinella’”.

“Pulcinella – continua Clementino – è una maschera che rappresenta la città di Napoli, nel modo di essere servo di un padrone che però allo stesso tempo prende in giro. È un personaggio che ha passato tanti guai ed è in realtà molto triste, ma da fuori non lo vede nessuno, ed è proprio come sono io. Mi considero la reincarnazione dell’anima di questa nota maschera, me l’hanno detto in molti. Questo album è ‘the dark side of Ienawhite’, il lato nero di Clementino, è Black Pulcinella.”

La copertina, realizzata da Francesco Paura, raffigura il personaggio di “Black Pulcinella” e, allo stesso tempo, rende omaggio a MF DOOM, tra i rapper preferiti di Clementino, scomparso qualche anno fa.

Clementino sarà inoltre protagonista di un instore tour per presentare il nuovo lavoro discografico. Queste le prime tappe confermate:

29 APRILE – NAPOLI – ORE 17.30

LA FELTRINELLI STAZIONE (Piazza Giuseppe Garibaldi)

3 MAGGIO – MARCIANISE (CE) – ORE 18.00

C.C. CAMPANIA (Località Aurno, 87)

4 MAGGIO – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – ORE 17.30

C.C. MAXIMALL (Via Antonio Pacinotti)

5 MAGGIO – ROMA – ORE 17.30

DISCOTECA LAZIALE (Via Mamiani, 62/A)

Nell’attesa di poter ascoltare l’album, è fuori ovunque “ATM” (prod. LDO), singolo che ha anticipato il prossimo progetto del rapper, accompagnato dal relativo video, diretto da IRED e online al link https://youtu.be/fpXJq4cPapM, una divertente satira in pieno stile Clementino, che ha tirato fuori per l’occasione tutta la sua verve di showman.

Dal 18 aprile, inoltre, Clementino conduce insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, il fortunato show comico in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, per otto appuntamenti in prima serata su Rai2.