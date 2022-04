“Trauma”, il nuovo album degli Psicologi disponibile ora

È disponibile dal 29 aprile il nuovo album del duo Psicologi, Trauma, prodotto da Bomba Dischi. L’album vede il ritorno di Psicologi sulle scene musicali dopo Millennium Bug, disco d’esordio, e dopo l’uscita dei due singoli “Fiori Morti” e “Sui muri”, che ha raccolto oltre 18 milioni di stream su Spotify.

Trauma è il risultato di un nuovo progetto musicale di Lil Kaneki e Drast, con il quale decidono di raccontare le vite delle persone che li circondano e che nei momenti più bui sono delle ancore a cui appoggiarsi, a partire dalla famiglia e dagli amici, ma cercando di rimanere saldi alla realtà di ogni giorno. Racconti di vite diverse raccolti sotto uno stesso pensiero: da un trauma possono esserci anche risvolti positivi.

Il disco incarna le nuove consapevolezze dei due artisti che, attraverso diverse sfaccettature, li porta ad accettare la realtà di tutti i giorni allontanandosi dall’immaginazione tipica del disco d’esordio. Trauma è diventato per Psicologi una valvola di sfogo dalla dura realtà vissuta, portandoli ad una nuova maturità che può essere ascoltata in ogni brano.

La cover di Trauma è la rappresentazione figurativa del concept dell’intero disco: un gruppo di amici ormai diventati grandi che hanno lasciato da parte la vita spensierata e a colori tipica dell’infanzia per affrontare la dura realtà di ogni giorno che appare senza colore, in bianco e nero.

L’uscita del disco è accompagnata da un breve video che è stato pubblicato sui canali social degli artisti, in cui ritroviamo alcuni dei protagonisti della copertina dell’album: ragazzi normali, amici e coetanei di Psicologi, che fanno delle riflessioni su alcuni temi essenziali per la vita di tutti i giorni. Dalla scuola alla famiglia, dai social al Covid, dall’amore al lavoro, dieci ragazzi e ragazze raccontano il loro presente e ciò che li fa sentire coinvolti in prima persona, immaginando il futuro tra progetti e aspirazioni da realizzare.

Con uno stile senza filtri e riuscendo a toccare la sensibilità di tutti, le 10 tracce accompagnano l’ascoltatore in questo viaggio intimo, con brani ideali per lasciarsi trasportare sentendosi compresi e al sicuro nelle giornate storte e in cui la paura la fa da padrona, come “Pagine”, “Tutto bene”, “Acido” ma anche pezzi allegri e spensierati, che fanno venire voglia di saltare e ballare, come “Colore” e “Medicine”.

In questo percorso interiore, Lil Kaneki e Drast saranno accompagnati anche da due amici e colleghi di Bomba Dischi: Ariete, simbolo della generazione zeta (“Umore”) e il cantautore e rapper Franco126 (“Libero”).

Drast ha commentato “Quando è uscito il doppio EP avevamo 18 anni ed era un disco figlio delle esperienze pregresse fino a quel momento che prima di allora non eravamo riusciti a mettere per iscritto, accompagnato da un immaginario quasi horror. Con Millennium Bug avevamo 19 anni ed è legato a doppio filo al mondo digitale, il macrotema è noi che siamo cresciuti nella e con la tecnologia.

Due anni dopo invece abbiamo trovato la nostra valvola di sfogo nel raccontare la vita attorno a noi, quindi meno immaginazione e più realtà, la realtà nostra e delle persone che abbiamo accanto, i nostri amici. Il titolo Trauma nasce esattamente da questo, è il minimo comun denominatore tra noi e loro, e non ha necessariamente una valenza negativa, perché in un trauma possono anche esserci risvolti positivi. Va inteso come una sorta di riassunto partorito dal racconto delle nostre vite che noi abbiamo semplicemente cercato di mettere sotto uno stesso tetto.

Anche il concept della cover parte da questo spunto: da piccoli eravamo felici e spensierati, guardaci ora invece come siamo diventati”.

“Il motivo per cui l’album si chiama Trauma si spiega nella stessa scelta del titolo, a me ha permesso di costruire una porta dove porte non c’erano. È stato realizzato nel periodo contemporaneamente più brutto e più bello che io abbia mai vissuto, rappresenta i nostri amici e tutte le persone che mi sono rimaste a fianco in questo momento in cui sono stato male” ha dichiarato Lil Kaneki.

Un ricco calendario di eventi dal vivo accompagnerà Psicologi durante tutta l’estate: Roma, Milano, Napoli, Bologna sono solo alcune delle 18 tappe che vedranno la partecipazione del duo musicale nelle principali rassegne live, portando i loro vecchi successi e i brani del nuovo album Trauma in giro per l’Italia. Di seguito il dettaglio delle date:

CALENDARIO DATE:

17/06 / Rock in Roma – ROMA

23/06 / Carroponte – MILANO

24/06 / Parco della Musica – Padova

02/07 / Flowers Festival – Collegno (TO)

06/07 / Mengo Music Fest – Arezzo

08/07 / Riverock Festival – Assisi (PG)

09/07 / Sequoie x Oltre – Bologna

14/07 / Arena Flegrea – Napoli

15/07 / Luce Festival @ParcoLamaBalice – Bitonto (BA)

30/07 / Indiegeno Fest – Patti Marina (ME)

06/08 / Festival Abbabula – Alghero (SS)

08/08 / Zoo Music Festival – Pescara

09/08 / Mediceo Live Festival – Seravezza – Versilia (LU)

11/08 – Color Fest – Lamezia Terme (CZ)

20/08 – Parco Gondar – Gallipoli (LE)

26/08 / Nottinarena 2022 @ArenaAlpeAdria – Lignano Sabbiadoro (UD)

27/08 – NoSound Fest – Servigliano (FM)