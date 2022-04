Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi, 27 aprile 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Rai 3 alle 20:45

Anticipazioni Un Posto al Sole: andrà in onda stasera, 27 aprile 2022, alle 20:45 su Rai 3 il consueto appuntamento con la storica soap. Ecco cosa succederà agli amati protagonisti del preserale rai. In particolare vedremo Chiara più che mai in difficoltà. La ragazza dopo che Lara e Roberto hanno raggiunto il loro obiettivo con la vendita dell’hotel, sarà schiacciata dai sensi di colpa. Prenderà una decisione difficile e nemmeno Nunzio che non è d’accordo con lei riuscirà a farle cambiare idea.

A Napoli ha fatto ritorno Espedito Altieri, il padre di Speranza che non sembra aver cambiato idea su sua figlia. La ragazza però continuerà a non volergli dare retta. Inoltre, con Espedito sono arrivati anche i fratelli di Speranza, dei veri cani da guardia. A pagare le conseguenze di tutta questa situazione sarà Samuel, che dovrà affrontare non uno ma bene tre ostacoli, per realizzare il suo sogno d’amore. Le cose sembreranno prendere una piega sempre più fastidiosa. Riusciranno i due innamorati a passare la loro prima notte insieme, senza interferenze?

Rossella ha invece scoperto dei nuovi segreti su Riccardo. Non può credere che il suo fidanzato abbia ancora qualcosa da nasconderle ed è stanca di lottare per scoprire la verità. Comincerà a dare credito alle voci che circolano in ospedale: ha sentito due infermiere raccontare di aver visto Riccardo e sua moglie in atteggiamenti intimi; non potrà fare a meno di chiedersi se tutto questo non corrisponda a verità. Intanto tra Ornella e Raffaele le cose andranno sempre peggio; non riusciranno a trovare un momento per chiarirsi e questo potrebbe davvero sancire la fine del loro rapporto.

Per rivedere tutte le puntata su RaiPlay, clicca qui.