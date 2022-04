Belve: domani ci saranno Teocoli, Rusic E Caironi

Belve è un programma televisivo italiano curato e condotto da Francesca Fagnani. Scopriamo, insieme, quali saranno gli ospiti di domani.

Belve: Teo Teocoli sarà uno degli ospiti

Teo Teocoli, all’anagrafe Antonio Teocoli, è un comico italiano. Nel 2014 partecipa a Ballando con le stelle in coppia con Natalia Titova, ma si ritira dopo tre puntate a causa di problemi di salute. Dal 28 novembre 2015 torna su Rai 3 con il programma Teo in the box. Il 31 dicembre 2016 conduce insieme ad Amadeus il programma L’anno che verrà su Rai 1. Inoltre, nel novembre del 2021 torna a Zelig con il suo personaggio Felice Caccamo. Cosa rivelerà al grande pubblico domani sera?

Belve: chi è Rita Rusic?

Rita Rusic è nata a Perenzo il 16 maggio del 1960. La famosa conduttrice ha un fidanzato, Cristiano di Luzio, al quale è legata dal 2020. I due formano la coppia de “I Fidanzatini” nel corso della nona edizione di Pechino Express in onda su Sky. Cristiano ha 30 anni in meno della compagna e per loro la differenza d’età sembra costituire un punto di forza. La bellissima soubrette è nota anche per essere stata una delle donne più importanti nella vita sentimentale di Vittorio Cecchi Gori. I due, infatti, sono stati sposati dal 1983 al 2000. Cosa rivelerà Rita sulla loro storia?

Martina Caironi

Martina Caironi è un’atleta paralimpica , vincitrice di due medaglie d’oro e tre d’argento ai Giochi paralimpici. La giovane corre con una protesi fissata alla gamba sinistra, dopo aver subito l’amputazione in seguito a un incidente in moto avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007. La sportiva, all’epoca, aveva solo 18 anni. Cosa rivelerà, domani, al pubblico di Belve?