Oroscopo Branko di oggi Venerdì 22 Aprile 2022: Ariete perplesso

Ariete Questa Luna in Capricorno batte un po’ contro, comprensibile la vostra perplessità e la vostra insoddisfazione per come proseguono le cose in questo periodo.

Toro Questa Luna in Capricorno è come se fosse con voi, fa il trigono con il vostro cielo. Siete vincenti, preparatevi per i cambiamenti che ci saranno nel vostro ambiente.

Gemelli Amici dei Gemelli, nel caso di qualche problema legale e burocratico questa Luna diventa per voi una mano santa ed esalta anche il vostro dono più grande: quello della parola.

Cancro Avete già resistito a tante lune pesanti, saprete rispondere anche alla pressione di questa Luna che arriva dal Capricorno. Un’assenza, una mancanza potrebbe portarvi vantaggi.

Leone Il settore della vita pratica è sottoposto al rinnovativo influsso di Plutone, pianeta che premia le scelte radicali.

Vergine Amici della Vergine, vicino o lontano il Toro agisce per voi. Non necessariamente bisogna prendere tutte le decisioni proprio oggi.

Bilancia Questa Luna è troppo aggressiva per incontri diretti, non sciupate una grande occasione di successo perdendovi in sterili dibattiti.

Scorpione Nettuno è sempre ottimo, il più misterioso dei pianeti. Con questa Luna che è buona per le cure mediche, viene esaltata la vostra immaginazione.

Sagittario Giove vi aiuta a fare qualcosa di utile nel lavoro, in casa ma dovete tenere sempre conto delle persone che si avvicinano a voi con delle proposte.

Capricorno Luna nel segno che saluta il mese di Aprile, siete riusciti a superare anche questa fase. Questa Luna è amore, non forma nemmeno un aspetto negativo.

Acquario La Luna rimprovera e chiude qualcosa per darvi la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo.