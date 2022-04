Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi, 20 aprile 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 20 aprile 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45

Anticipazioni Un Posto al Sole: andrà in onda questa sera alle 21:45 su Rai 3 il consueto appuntamento con la storica soap Rai. Ecco cosa succederà. Marina ha scelto di aiutare Chiara nella sua battaglia contro Roberto: è pronta a tutto pur di aiutare la giovane indifesa. Marina infatti le ha promesso che farà di tutto per sostenerla contro il Ferri e la Martinelli, ormai usciti allo scoperto. Questo però non basterà: Chiara dovrà in primis aiutarsi da sola e prendersi cura di se stessa come non ha mai fatto prima. Riuscirà a farlo?

Renato si riprenderà, faticosamente, dalla sbronza presa la sera prima ma senza ricordarsi nulla di quanto successo. Si, quindi, troverà a fare i conti con una sempre più determinata Giuditta, che fin da subito ha tentato di sedurlo poiché attratta da lui. La serata alcolica sembra proprio che le abbia portato qualche frutto insperato. Al risveglio dalla sbronza, si renderà conto di aver fatto qualche pasticcio mentre Giuditta avrà le idee chiare su quello che dovrà succedere in futuro.

Infine, ci saranno ancora scossoni nella relazione tra Rossella e Riccardo. Dopo la decisione definitiva del Crovi riguardo al suo matrimonio, presa a causa dell’arrivo di Stefano, l’affascinante medico si troverà a dover rivelare qualche altro segreto. Le racconterà quindi qualcosa relativo a Virginia. Non si sa di cosa si tratti ma probabilmente per Rossella potrebbe essere un altro tassello per capire se e come continuare la sua storia d’amore.

