Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi, 4 maggio 2022

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Rai 3 alle 20:45

Anticipazioni Un Posto al Sole: andrà in onda stasera, 4 maggio 2022, alle 20:45 su Rai 3 il consueto appuntamento con la storica soap. Ecco cosa succederà agli amati protagonisti del preserale rai. In particolare vedremo Filippo che scoperta la verità su suo padre e Lara e il ricatto fatto a Chiara, ne rimarrà profondamente scosso. Roberto, quindi pungolato da ogni parte e sensibile alle parole sia di suo figlio che della sua ex moglie, prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole: si dimetterà dal Gruppo Petrone.

Marina avrà finalmente quello che desidera, mentre Lara dovrà fare i conti con l’ennesima delusione. La Martinelli, di nuovo pugnalata alle spalle, correrà ai ripari, usando un’arma molto potente: il Rosato. Lara rivelerà a Fabrizio una scottante verità su Marina, pronta ad accogliere la sua ira e a riutilizzarla per vendicarsi. È un piano ben orchestrato e che porterà a grossi risultati.

Raffaele infine si troverà a dover fare delle scelte molto importanti per la sua vita. Consapevole di provare una forte attrazione per Elvira e incapace di negarlo, dovrà decidere la strada da seguire. Da una parte c’è Ornella, sua moglie, con la quale sta vivendo una profonda crisi a causa delle sue continue assenze ma con cui ha un rapporto stretto e di lunga data, mentre dall’altra c’è Elvira, una donna che sembra essere là pronta per lui. Cosa, o meglio, chi sceglierà?

