Jessica Gagen: da vittima di bullismo a Miss Inghilterra. Ecco le dichiarazioni della modella e studentessa di ingegneria aerospaziale

JESSICA GAGEN VITTIMA DI BULLISMO, E’ ORA MISS INGHILTERRA- Jessica Gagen, modella e studentessa aerospaziale, è stata, secondo quanto riportano anche i colleghi di “www.amica.it”, vittima di bullismo. Insultata per i suoi capelli rossi, oggi, proprio grazie alla sua capigliatura, è arrivata al secondo posto a Miss Inghilterra. Jessica ha superato brillantemente gli anni del bullismo, riuscendo a rialzarsi con forza e personalità.

Ecco il suo post su Instagram: “La ragazza in questa foto, che era insultata, alla quale veniva sputato addosso e alla quale sono stati bruciati i capelli rossi durante gli anni di scuola, ha dato vita a una piattaforma per aiutare i bambini che stanno vivendo esperienze simili“. Jessica ha raccontato la sua storia perché vuole essere un esempio appunto, per tutti coloro che hanno subito atti di bullismo. La ringraziamo per il suo importante messaggio.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Carolyn Smith: “Viviamo in un mondo con troppo bullismo””. Clicca qui.

Ci trovi anche su Instagram. Dai uno sguardo alla nostra pagina. Clicca qui.