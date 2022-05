Ligabue pubblica a sorpresa il nuovo singolo: ecco il testo

Dopo la pubblicazione della sua autobiografia dal titolo “Una storia“, Luciano Ligabue ha annunciato a sorpresa l’uscita del nuovo inedito “Non cambierei questa vita con nessun’altra“. Nel video pubblicato sui suoi social ha dichiarato che presenterà live questo brano in occasione dell’attesissimo evento che inaugurerà la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Una storia – Luciano Ligabue

La narrazione autobiografica di Luciano Ligabue si snoda in sessant’anni di vita che si elevano a vera e propria storia, tutta da leggere, tutta da rivivere. “Una storia“, è il titolo che Luciano Ligabue ha scelto, perché questo libro non è solo la sua storia, quella più intima, personale e famigliare, ma è anche un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi.

Come dice lui stesso: “Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì. Con quelli ci si può provare“, ma oltre i ricordi si aggiungono le sue canzoni, delle pietre miliari senza tempo. E per questo, per celebrare la sua vita – che non è di nessun altro – a mezzanotte, è uscito il nuovo singolo che segna il ritorno del cantautore.

Testo

Testo in arrivo…