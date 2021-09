Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 13 settembre 2021

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Lunedì 13 settembre si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntuale alle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Come ogni puntata di debutto, per il ritorno del programma avremo la presentazione dei nuovi tronisti: Andrea, Joele, Roberta e Matteo. La novità assoluta quest’anno la porta Andrea, la prima tronista trans di Uomini e Donne. Nonostante le paure iniziali, è proprio la ragazza a raccontare il primo impatto con i corteggiatori:

‘‘Le reazioni dei corteggiatori non sono state così negative anzi, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere. Mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dell’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone.”

Per il trono Over invece, avremo il grande ritorno di Gemma Galgani (che questa estate si è operata per migliorare il suo seno) e ovviamente torneranno i siparietti tra lei e l’opinionista Tina Cipollari. Attesi Luca ed Elisabetta che, dopo un’estate passata insieme, sembrerebbero aver deciso di lasciarsi senza però rivelare il motivo di questa repentina rottura. Sicuramente ne parleremo in studio.

Non si sa se parteciperanno anche gli ex concorrenti di Temptation Island.