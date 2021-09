Scuola, si riparte in 10 regioni tra dubbi e incertezze

Scuola, sono ben 10 le Regioni che hanno deciso di ripartire oggi 13 settembre. Tra Green Pass e tamponi salivari, molte sono le incertezze degli istituti

Sono più di 4 milioni gli studenti che oggi lunedì 13 settembre 2021, ritornano finalmente a scuola. A partire oggi sono 10 regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta e la provincia di Trento.

Superata, si spera, la Dad di ritorna nelle aule rispettando tutte le regole anti Covid quali il Green Pass, i test salivari, le finestre aperte o con impianti di areazione. Proprio sul ”certificato verde” ci sono state le ultime proteste in questi giorni, dato che viene richiesto non solo al personale e agli alunni ma anche ai genitori che portano o vanno a prendere i bambini.

Le mascherine, per ora, dovranno essere indossate durante le lezioni e potranno essere tolte solamente durante il pranzo o la ricreazione per mangiare e in palestra.

Le quarantene, in caso di positività, si riducono rispetto all’anno scorso. Fino a giugno infatti era di 14 giorni la permanenza obbligatoria in casa; quarantena che adesso è stata ridotta a 7 giorni in base alla decisione del Governo.

Per quanto riguarda i test salivari, il piano prevede di monitorare almeno 55mila alunni di scuole pilota ogni 15 giorni. Ad essere coinvolti, saranno gli studenti su base volontaria delle elementari e delle medie.