Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 16 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 16 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nelle puntate precedenti abbiamo visto Gemma e Maurizio litigare per alcune incomprensioni nate nella loro conoscenza. Dopo una lunghissima discussione, abbiamo capito che il problema tra i due è che la dama ha iniziato a provare dei forti sentimenti per il cavaliere che questi però non ricambia.

Nonostante Maurizio voglia chiudere la frequentazione per non far del male alla dama; Gemma è convintissima che anche lui provi dei sentimenti per lei e decide comunque di non arrendersi.

Per il trono classico invece, abbiamo visto Manuela eliminare definitivamente Michele dopo le critiche che quest’ultimo aveva fatto al carattere della tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi

Nella puntata di oggi invece, dovremmo continuare a vedere le esterne di Manuela. La tronista infatti, è uscita con Carlo con cui continua in modo tranquillo la conoscenza. Al centro studio anche Christian di cui vedremo gli appuntamenti sia con Virginia che con Valentina.

Per il trono over, protagonista della puntata sarà Roberta. Dopo aver chiuso la brevissima frequentazione con Ermes poichè lui non la corteggiava abbastanza, oggi vedremo la dama litigare con un cavaliere del parterre.