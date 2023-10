Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 12 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 12 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Ieri al centro studio Gemma e Maurizio. La storia tra i due ha iniziato ad incrinarsi poichè la Galgani recrimina al suo cavaliere la poca fisicità nella conoscenza. Da quanto ha raccontato Gemma, infatti, durante la settimana ha seguito Maurizio in diversi eventi che lo coinvolgevano lavorativamente ma il cavaliere non ha accennato a darle un minimo bacio.

Sia Tina che Gianni, hanno cercato di far capire alla dama che la sua conoscenza non può andare a buon fine in quanto il cavaliere in realtà non è interessato veramente e la sfrutta solo per visibilità.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi

Nella puntata di oggi al centro studio vedremo Alessio e Elena. Tra i due le cose non vanno bene e infatti, dopo un’ennesima uscita, entrambi hanno deciso di chiudere la conoscenza. Ci attende un duro confronto tra i due che porterà, alla fine, il cavaliere a scegliere di continuare a frequentare solo Barbara. Quest’ultima sarà contenta di avere finalmente le attenzioni che desiderava o avrà ancora da ridire?