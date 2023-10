Morta Dorothy Hoffner: la nonnina di 104 anni che si era lanciata con il paracadute

di Rita Milione

È morta all’età di 104 anni Dorothy Hoffner, la nonnina di 104 anni che pochi giorni fa si era lanciata con il paracadute per entrare nel Guinness dei primati come paracadutista più anziana del mondo. Infatti, solo una settimana fa si era lanciata da quattromila metri atterrando, tra gli applausi della folla entusiasta, allo Skydive Chicago di Ottawa, Illinois. La donna, come comunicano i medici, sarebbe morta nel sonno.

“L’età è soltanto un numero”, aveva detto Dorothy Hoffner pochi istanti dopo l’atterraggio.

Il Guinness World Record deve ancora completare il processo di certificazione del record che, attualmente appartiene alla svedese Linnéa Ingegärd Larsson, che si è lanciata con il paracadute a 103 anni nel maggio 2022.

“Era una donna straordinaria”, racconta Joe Conant, che l’ha conosciuta quando lavorava come badante per un’altra persona, nella residenza per anziani dove Hoffner viveva. “Lì ci considerava tutti figli o nipoti perché non si era mai sposata e non ne aveva mai avuti”.

“A 104 anni, Hoffner aveva trascorso tanti anni in pensione quanti ne aveva lavorati, ha detto ancora Conant che racconta che da anni la donna sognava di lanciarsi con il paracadute. Lo aveva già fatto, quattro anni fa, per i suoi 100 anni, ma aveva voluto riprovare l’ebbrezza del volo”.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Dorothy e ci sentiamo onorati di aver partecipato alla realizzazione del suo record mondiale di paracadutismo”, si legge in una nota congiunta dello Skydive Chicago e della United States Parachute Association.