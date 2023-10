Nocera, 37enne vola per sei piani: salvo per miracolo

di Antonio Jr. Orrico

Un evento incredibile. Un 37enne, a Nocera Inferiore, è vivo per miracolo. L’uomo, infatti, è precipitato dal sesto piano di un palazzo. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne è caduto da una palazzina di Via Del Corso. L’abitante è caduto violentemente dalla sua abitazione sfondando anche la tettoia che fa da cornice ai locali della movida, finendo sulla pavimentazione in marmo della piazza. L’uomo è dunque caduto all’interno dell’edificio.

La copertura in metallo, urtata dall’uomo, potrebbe avergli salvato definitivamente la vita, avendolo salvato dalla collisione diretta con il suolo. Soccorso da un’ambulanza del 118 è stato trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore, dove i medici lo hanno preso in cura per alcuni traumi alle braccia ed a una gamba.

All’Ospedale Umberto I, poi, è arrivato il risultato definitivo delle analisi, che fortunatamente hanno decretato che le sue condizioni di salute non sembrano gravi. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Sul posto, per l’occasione, è accordo anche il sindaco di Nocera, Paolo De Maio, che ha voluto dare il suo sostegno all’uomo.

A soccorrere l’uomo, ci ha pensato la madre che si è precipitata in piazza e lo ha assistito sino all’arrivo dell’ambulanza. In quel momento, poco prima delle 13, Piazza del Corso era particolarmente affollata.