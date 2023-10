Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 11 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 11 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nelle puntate precedenti abbiamo avuto a centro studio Barbara che ha chiesto ai suoi corteggiatori di darle qualche attenzione in più. Inoltre, abbiamo scoperto che Alessio nonostante avesse litigato con le sue tre dame, ha cercato di avere il numero di altre persone. Ovviamente questa cosa non è piaciuta a Barbara poichè si è sentita poco importante. Riuscirà il cavaliere a rimediare?

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi

Nella puntata di oggi, probabilmente al centro studio avremo di nuovo Gemma e Maurizio. Tra i due, dopo l’ultima registrazione, le cose non si erano messe bene. La dama infatti, nonostante cercasse di nascondere la sua gelosia, comunque aveva dimostrato di essere innervosita dalla nuova frequentazione di Maurizio. Oggi, Gemma ammetterà di non essere d’accordo con la situazione e soprattutto non le piace il poco contatto fisico che c’è tra loro. Il cavaliere farà una presa di coscienza e dirà che effettivamente non prova un trasporto fisico per la dama.

Al centro studio anche Alessio che, dopo le liti delle scorse puntate, decide di interrompere la conoscenza con Claudia. Questa decisione, cambierà qualcosa tra lui e Barbara?