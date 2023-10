Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 10 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 10 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nella puntata di ieri abbiamo visto a centro studio Gemma con Maurizio ed Elena. Gli ultimi due sono usciti insieme per la prima volta e sembra che si siano trovati molto bene. Ovviamente il loro appuntamento non è piaciuto a Gemma che, nonostante cerchi di negare, ha comunque rivelato un po’ di gelosia.

Nel trono Classico invece, Christian ha discusso con Beatriz (corteggiatrice di Brando) e una delle sue ragazze. Il tronista è convinto che Beatriz cerchi in qualche modo di mettergli contro le sue pretendenti

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi

Nella puntata di oggi invece, a centro studio Barbara con i cavalieri Alessio e Gianluca a cui chiede di essere più intraprendenti nel corteggiamento in quanto ha voglia di sentirsi desiderata. Protagonista anche Gero che, dopo l’ennesimo appuntamento, continua a non trovare la dama che gli faccia battere il cuore.

Per il trono Classico, secondo le anticipazioni Uomini e Donne, dovrebbe esserci Brando. Il tronista, dopo la lite di settimana scorsa con Raffaella, ha deciso di incontrarla per convincerla a tornare in studio e ricominciare la loro conoscenza.