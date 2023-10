Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 9 ottobre 2023

di Annamaria Postiglione

Nuove Anticipazioni Uomini e Donne per la puntata di oggi 9 ottobre 2023. Il dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi anche oggi regalerà liti e storie d’amore ai telespettatori.

Nelle puntate precedenti abbiamo visto la forte discussione tra Silvio e Donatella. La coppia appena formata, aveva avuto una battuta d’arresto per colpa della questione convivenza: se la dama era pronta a convivere per rafforzare la relazione; il cavaliere è sembrato molto più restio nel cambiare città e abitudini.

Per il trono Classico invece: Brando in esterna ha baciato Beatriz scatenando l’indignazione delle altre due corteggiatrici che non hanno per nulla gradito il gesto. Raffaella, corteggiatrice di Brando, ha perfino abbandonato lo studio.

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi

E invece lunedì 9 ottobre cosa vedremo? Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, oggi al centro studio troveremo Gemma Galgani con il suo nuovo cavaliere: Maurizio. Quest’ultimo, oltre la Galgani, ha deciso di frequentare una nuova signora arrivata nel programma per lui. Oggi conosceremo com’è andata la prima uscita tra il cavaliere e la nuova dama e, ovviamente, i pensieri e i dubbi di Gemma che non ha gradito l’arrivo di una rivale.

Per il trono classico le anticipazioni Uomini e Donne ci dicono che vedremo ancora Brando alle prese con Raffaella. Il tronista infatti, ha deciso di andare a riprendere la corteggiatrice per farla ritornare nel programma e continuare la loro conoscenza.