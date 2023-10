Uomini e Donne Anticipazioni: la puntata del 6 Ottobre 2023

di Redazione ZON

Tornerà questo pomeriggio uno dei programmi più amati di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che tutt’oggi continua a entusiasmare il pubblico, tenendo incollati in media più di due milioni di spettatori a puntata. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni riguardanti la nuova puntata, che andrà in onda questo pomeriggio alle 14:45 su Canale5. Inoltre, sempre allo stesso orario è possibile seguire il programma in streaming su Mediaset Infinity, mentre su La5 la replica andrà in onda alle 19:50.

Nel corso della puntata di oggi, venerdì 6 Ottobre, vedremo Alessio, che si è messo in una gran brutta situazione. Ha instaurato una conoscenza con ben 3 dame, Claudia, Barbara ed Erica scambiando diversi baci con loro. Una contemporaneità che non è piaciuta in studio e, soprattutto, non è andata giù alle tre donne che non riescono e non riusciranno ad accettare di poter uscire con un uomo che subito dopo bacerà un’altra.

Per questo motivo, avranno una richiesta davvero importante e perentoria da fare al cavaliere ovvero quella di fare, finalmente, una scelta e finirla con questo inutile quanto fastidioso ping pong. L’uomo però non è parso, nei giorni scorsi, deciso e sembra strano che possa esserlo così all’improvviso. Sarà finalmente in grado di dare una risposta convincente?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Infatti, nel corso della puntata di venerdì 6 ottobre ci sarà spazio anche per Brando. Il tronista di Uomini e Donne uscirà in esterna con Beatrice, la corteggiatrice italo brasiliana che sta facendo molto discutere i telespettatori di Canale 5. In questo frangente, Brando e la giovane si scambieranno il loro primo bacio. Quale sarà la reazione di Cristian davanti a tale scena? Non ci resta che attendere le prossime ore per saperlo.