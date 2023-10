Giffoni Valle Piana, arrestato in flagranza per spaccio

di Redazione ZON

La mattina del 5 ottobre, a Giffoni Valle Piana, i Carabinieri della locale Stazione, con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G. D. C. in quanto veniva individuato in possesso di 127 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento nonché euro 925 in contanti.