Sciopero dei trasporti oggi 9 ottobre: bus, metro e tram fermi

di Rita Milione

Oggi, lunedì 9 ottobre 2023, sciopero dei mezzi del trasporto pubblico locale – bus, metro e tram – fermi in diverse città italiane per la protesta nazionale di 24 ore indetta dal sindacato Usb. Previste manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. Per martedì 10 è invece previsto lo sciopero dei taxi dell’Usb insieme ad altre sigle sulla questione delle licenze.

Lo sciopero, si legge in una nota dell’Usb, rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato; l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l’ora”. L’Ubs aggiunge che si tratta si una protesta che “che vuole evidenziare la necessità di combattere l’attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali”.

Ecco gli orari nelle principali città: