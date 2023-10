Guerra Israele-Hamas: operazione via terra a Gaza

di Rita Milione

A due giorni dagli attacchi di Hamas contro Israele, quest’ultimo ha dichiarato lo stato di guerra, con una colonna di tank diretta verso Gaza e con fonti americane che prevedono in 24-48 ore una operazione via terra a Gaza da parte dell’esercito d’Israele. Questa mattina, lunedì 9 ottobre, le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 80 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo il confine con Gaza. I media israeliano comunica che circa 800 obiettivi di Hamas a Gaza sono stati colpiti dall’esercito.

Un portavoce delle Forze di Difesa ha riferito che “combattimenti sono ancora in corso nel Sud di Israele, terroristi sono ancora nel Paese, sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, edificio per edificio per massacrare civili e militari israeliani. Sfortunatamente la cifra astronomica di 700 israeliani uccisi è destinata a non restare tale. Mai nella storia di Israele ci sono state tante vittime per un solo attacco”.

Il nuovo bilancio dei morti israeliani è di oltre 700. Sono 2.500 i feriti, moltissimi gravi. Ci sarebbero 750 dispersi, sarebbero almeno 100 gli ostaggi nelle mani di Hamas. Tra loro americani e tedeschi. Sul fronte palestinese le vittime sarebbero 413, i feriti 2.200. Gli Usa pianificano spostamento navi e aerei vicino Israele.