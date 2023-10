Oroscopo Branko lunedì 9 ottobre 2023: Vergine deciso

Ariete Questa Luna piena vi regala delle occasioni da cogliere al volo in campo professionale. Oggi potete avere delle promozioni con l’affidamento di incarichi importanti e gratificanti.

Toro Una giornata tranquilla e serena, per iniziare al meglio una nuova settimana. Senza batoste o inciampi. Programmate i vostri impegni con costanza. Avete l’appoggio dei vostri cari che vi sostengono al meglio. Potete andare lontano.

Gemelli Siete parecchio romantici, il partner, se ne avete uno, non potrà non apprezzare. Tutto arriva a tempo debito. Rilassatevi e godetevi il presente. Non bisogna avere troppa fretta, specie quando si tratta di questioni di cuore.

Cancro Inizio settimana a dir poco positivo per i sentimenti. Il transito del Sole nel segno e Marte in buon aspetto, daranno vita ad una giornata interessante in amore.

Leone Il Plenilunio non aiuterà la vostra poca forza di volontà, per cui è probabile che alla fine rimanderete il tutto anche questa volta. Dovete essere ben motivati.

Vergine Siete decisi come non mai. Approfittatene per portare avanti qualche investimento, purché sicuro e ben studiato. Lasciate perdere situazioni complicate o troppo rischiose. Siate oculati.

Bilancia Vi sentite particolarmente stanchi e affaticati. Evidentemente il weekend non è bastato a ricaricare le pile. Avete solo bisogno di un po’ di riposo. Cercate un po’ di svago e di trascorrere del tempo in buona compagnia.

Scorpione Siete nervosi e poco attenti riguardo alla vostra salute. Se mangiate male e non fate sport, non è solo un fatto estetico, ma soprattutto riguarda problemi legati al fisico.

Sagittario Siete particolarmente tachicardici. Lo stress la fa da padrona. Siete oberati di impegni sia in famiglia che a lavoro e non riuscite più a far fronte a tutte le richieste.

Capricorno Si prevede una giornata buona e positiva, la Luna è in aspetto positivo e vi regalerà belle emozioni. Sul lavoro qualche stanchezza in più. Nell’ultimo periodo siete molto impegnati, cercate di riposare.

Acquario Finalmente siete usciti allo scoperto e non avete paura di mostrare i vostri veri sentimenti. L’amore e la passione sono alle stelle. Potete ottenere grandi cose. Osate di più e abbiate il coraggio di prendere decisioni importanti.