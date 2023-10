Baronissi, Valiante: “Non ci sono pediatri da una settimana”

di Antonio Jr. Orrico

Una denuncia grande e assolutamente comprensibile. Il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha reso presente quanto il servizio relativo al medico-pediatra della città non stia funzionando in maniera eccelsa. Infatti, da oltre una settimana, non risultano pediatri attivi in città, che sta andando assolutamente in difficoltà. Il primo cittadino ha chiesto l’immediato intervento delle autorità preposte per il ripristino del servizio per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.

“È da oltre una settimana, ormai, che Baronissi è sprovvista del servizio pubblico del medico-pediatra. Negli scorsi giorni gli ultimi due professionisti sedenti in città hanno infatti lasciato; l’uno per limiti d’età, l’altra improvvisamente ha dovuto trasferirsi fuori regione. Da oltre un mese, informato da tanti genitori, ho posto la delicata questione al Direttore del Distretto Sanitario dell’Asl di Salerno, dottor Basile, a cui ho rappresentato il grosso disagio di tante famiglie, costrette a scegliersi un nuovo pediatra fuori città.” ha dichiarato il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante.

Lo stesso ha poi posto l’accento sull’importanza di garantire, in ogni caso, il servizio alla comunità, che ne richiede il bisogno specifico. Un impegno a cui nessuno si può sottrarre.

“Con tutta la consapevolezza della grave carenza dei medici esistente ho spiegato al direttore la singolare ed infelice condizione di un servizio che è diritto dei cittadini e che la nostra comunità non può essere a tal punto penalizzata.”