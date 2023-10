Oroscopo Branko martedì 10 ottobre 2023: Gemelli tesi

Ariete Cari Ariete, finalmente dopo un periodo difficile e di stress potete recuperare le energie perdute. La settimana procede all’insegna del relax, ne avete bisogno. Nei prossimi giorni ritroverete la giusta carica per affrontare sfide complesse.

Toro Cari amici del Toro, il Sole nel Toro provoca intolleranza ad alcuni rapporti. Ci vuole poco a farvi perdere la pazienza. Forse dovreste imparare a sopportare e sopportarvi di più e meglio. Stringete i denti e non prendete decisioni affrettate. Una gita fuori porta potrebbe allontanare i pensieri negativi.

Gemelli Cari Gemelli, la tensione in casa si fa sentire. Non lamentatevi e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Nonostante qualche piccola lite, avete tutte le carte in regola per fare bene. I single potranno contare su di una promettente Venere, in amore potete ottenere grandi cose.

Cancro Cari Cancro, favoriti i nuovi incontri. Chi è single nei prossimi giorni potrà togliersi belle soddisfazioni. Le storie nate in questo periodo, infatti, partono sotto i migliori auspici. A novembre potrete raccogliere i frutti del vostro impegno.

Leone Cari amici del Leone, avete tanti stimoli e voglia di fare bene. Dovete però anche prendervi qualche rischio se volete andare lontani. Non date nulla per scontato. Tante situazioni complesse tra cui districarsi. Non combinate pasticci.

Vergine Cari Vergine, sul lavoro potrebbero esserci ritardi e disguidi. Cercate di mantenere la calma e trovare le giuste soluzioni. In amore invece una storia nata da poco può spiccare il volo e andare lontano. Sta a voi dare il massimo e mostrarvi per ciò che siete realmente.

Bilancia Cari Bilancia, con questo influsso di Marte avrete tanta voglia di amare e possedere una persona che vi piace. Un incontro passionale vi ha come stordito e ora non riuscite a pensare ad altro. Il weekend è pieno di emozioni e piccanti esperienze, farete faville sotto le coperte.

Scorpione Cari Scorpione, la vita familiare è difficile da gestire. Cercate di non stare sempre sulla difensiva. La creatività non manca e le idee sono originali. Potete ottenere grandi cose. Non sarà semplice trovare qualcuno che fiuti il vostro business, ma non datevi per vinti e fatevi valere.

Sagittario Cari Sagittario, in questa giornata potrete fare incontri importanti, sotto ogni punto di vista. Tanti pianeti vi proteggono, specie se avete iniziato da poco una storia. Chi è single da molto tempo dovrebbe mettersi in gioco, inutile restare a vita fermi ai box.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, in amore potrebbero esserci delle difficoltà. Dovreste parlare con il partner e cercare insieme una soluzione. Il dialogo è fondamentale in una coppia. C’è chi metterà in discussione il proprio rapporto, anche se di lungo corso, e chi dovrà affrontare una vecchia ruggine. Favorite invece le nuove relazioni.

Acquario Cari Acquario, qualcuno dovrà fare i conti con il clamoroso ritorno in scena di un ex. Non sarà una giornata facile. Sarete molto nervosi e a disagio. Il nostro consiglio è di evitare le minestre riscaldate. Mantenete la calma.