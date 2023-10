Taxi: 10 ottobre sciopero nazionale

di Giusy Curcio

Dopo lo sciopero di bus e metro, oggi tocca ai taxi. Il sindacato di base Usb ha denunciato la possibilità di rilasciare fino al 20% nuove licenze e l’abrogazione di norme che prevedevano una programmazione territoriale. I Comuni capoluogo di regione con Città Metropolitana o un aeroporto, avranno la facoltà di incrementare il numero delle licenze mediante un processo concorsuale straordinario, senza dover necessariamente richiedere ulteriori pareri, a meno che non si tratti della congruità del prezzo, che sarà sottoposta all’approvazione dell’Autorità dei Trasporti.

Inoltre, i Comuni potranno rilasciare licenze a coloro che già ne detengono una per il taxi o il noleggio con conducente, in situazioni di aumento della domanda dovute a eventi eccezionali, come il Giubileo del 2025 a Roma o le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina. Queste nuove licenze avranno natura temporanea o stagionale e potranno essere prorogate per un massimo di due anni.

“Per andare a cercare di riordinare il settore e per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce invece una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire, come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l‘opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi“, ha dichiarato il coordinatore di Usb Taxi, Riccardo Cacchione.