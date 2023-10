Salerno, arrestato spacciatore di hashish

di Antonio Jr. Orrico

Il 9 Ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo del posto (S.S. le iniziali). L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di hashish.

Lo stupefacente era suddiviso in panetti, per un peso complessivo di 3,5 chili nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 6500 euro in contanti. Tutto materiale che sarebbe servito alla formulazione e alla segmentazione, nonché all’organizzazione, della sostanza da vendere in giro. L’uomo di Salerno è ora detenuto a fini di spaccio di sostanza stupefacente.